مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 2000 طالب من تنسيق الدبلومات الفنية

الإسماعيلية – السيد فلاح -جمال حراجى

أعلن الدكتور محمد شقيدف مدير عام مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، أن اليوم الأحد أخر أيام أعمال مرحلة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا للدبلومات الفنية، والتى تنتهي عصر اليوم بعد عمل دام ستة أيام، استقبل خلالها ما يقرب من 2000 طالب وطالبة أنهوا تسجيل بياناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار شقيدف فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مكتب التنسيق بالجامعة يقدم جميع الخدمات مجانية للطلاب، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومسئول التسجيل اليدوى الدكتور محمد غنيم والمهندس إبراهيم عبد الرحمن، ومسئول التنسيق الإلكتروني الدكتور أمير مهنا والدكتور أيمن جمعة .