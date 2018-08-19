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الأحد، 19 أغسطس 2018 12:59 ص
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بحضور وزراء سابقين..

مستقبل وطن يدشن مقرا بـ"ديرب نجم" ويفتتح أكاديمية تعليمية

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:55 ص
مستقبل وطن يدشن مقرا بـ"ديرب نجم" ويفتتح أكاديمية تعليمية مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم
الشرقية - إيمان مهنى
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أقام مساء السبت حزب مستقبل وطن بالشرقية، احتفالية كبرى بمدينة ديرب نجم بمناسبة تدشين مقرًا جديدًا للحزب، وافتتاح أكاديمية تعليمية، وسط حضور جماهيرى كبير من أعضاء الحزب، والإعلاميين محافظة، وممثلين عن هيئة مكتب الحزب بالشرقية، والأمانة العامة ، أبرزهم الدكتور مصطفى السعيد وزير الإقتصاد الأسبق و الدكتور صلاح شويخ عضو مجلس النواب وأمين أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالشرقية والدكتور حاتم عبد العزيز أمين عام مساعد الحزب بالشرقية والدكتور إسلام الجوهرى أمين أمانة المهنيين للحزب بالشرقية والدكتور عبدالباقى تركيا عضو مجلس النواب.

بدأت فقرات الحفل بعزف السلام الوطنى ثم تلاه تلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم ثم كلمة الأمين العام للحزب بمدينة ديرب نجم الدكتور شاكر عابدين والذى تحدث عن أهداف الحزب ورؤيته المستقبلية ودور الشباب داخل الحزب وما يُستهدف لهم من خطط داخل الحزب، و بدأ عرض فعاليات الحزب داخل مدينة ديرب نجم فى الفترة السابقة واختتم كلمته بشعار الحزب كلنا نعمل من أجل مصر .

ثم عرض فيديو حكاية وطن وجاءت كلمة الأستاذ الدكتور صلاح شويخ  الذى تحدث عن الأهداف والخطوط العامة للحزب كما تحدث عن مركز ديرب نجم وتاريخه السياسى وشكر الأمانة العامة بديرب نجم على تنظيم الحفل.

وأكد الدكتور حاتم عبدالعزيز عن أهمية دور الحزب فى الشارع وأن الحزب جاء بفكر جديد يهدف من خلاله الوصول إلى كل بيت مصرى، كما تحدث الدكتور عبد الباقى تركيا عن الحزب ودوره الفعال وحراكه فى الشارع المصرى منذ نشأته وأن حزب مستقبل وطن يتبنى قضايا المواطنين ويسعى جاهدا لحلها بكافة الطرق الممكنه واختتم كلمته بالترحيب بالضيوف  وبأهل دائرته .

وأختتم المؤتمر بتوزيع شهادات أمان على الأسر الأكثر فقرًا ثم تكريم السادة معلمى الثانوية العامة المتميزين ثم جاء تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة والأزهرية  وطلاب الشهادات الإعدادية، وبعدها تكريم القيادات السياسية والتعليمية بالحفل منهم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ومدير إدارة ديرب نجم التعليمية.

مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (1)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم 
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (2)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (3)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم 
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (4)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (5)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم 
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم (6)
مستقبل وطن يدشن مقرا بديرب نجم

 


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