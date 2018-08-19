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محمد البرادعى يواصل ذلاته ويهين الوطن العربى ويصفه بالانحطاط الخلقى

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:22 م
محمد البرادعى يواصل ذلاته ويهين الوطن العربى ويصفه بالانحطاط الخلقى محمد البرادعى
كتب محمد عبد العظيم
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واصل محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، ذلاته وخروجه عن المألوف والمعتاد، حيث ظهر بشكل غريب ليهاجم الوطن العربى ويصفه بأنه يعيش فى حالة غيبوبة عقلية وانحطاط خلقى وتحصر قيمى.

 

محمد البرادعى قال: "ما نراه على مواقع التواصل وفى الإعلام يثير الفزع بالنسبة لحاضر ومستقبل الوطن العربى.. كم هائل من الغيبوبة العقلية والانحطاط الخلقى والتصحر القيمى.. الفرق بين الإنسان والدواب هو العقل والعقل ركيزته العلم بمعنى المعرفة والقيم.. غياب التعليم المتميز جريمة متكاملة الأركان".

محمد البرادعى

 

يذكر أن البرادعى كان قد كتب أيضا "سقط طَائِر صغير من عشه قرب مكان أقيم به فى قرية أوروبية، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد بين الجيران لرعايته والعناية به حتى استطاع الطيران بمفرده بعد أسبوع. تابعت كل ماجرى وخواطر عديدة تتصارع  فى ذهنى: كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقى المشاعر وأين نحن من هذا؟" ، وهو الأمر الذى أثار حالة من السخرية بسبب بعد كلامه عن الواقع.


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