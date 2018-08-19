محكمة كاركاس تعلق مسابقة "ملكة جمال فنزويلا" بسبب رشاوى جنسية

كتبت فاطمة شوقى

علقت محكمة كاراكاس مسابقة "ملكة جمال فنزويلا" المقرر عقدها 12 سبتمبر المقبل، وذلك بناءا على طلب من "فيروسا ليوبيسافليفيتش" التى ترشحت العام الماضى فى المسابقة وتم إعلان مشاركتها فى المسابقة النهائية لهذا العام.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، فأن هناك اتهامات بحدوث رشاوى جنسية بين متسابقات ورجال أعمال ومسئولين حكوميين.

وأعلن منظمو المسابقة عن تعليق المسابقة وإجراء تحقيق، بعدما تبادلت مشاركات فى المسابقة الاتهامات بتقاضى مبالغ مالية من رجال أعمال ومسئولين حكوميين مقابل خدمات جنسية.

وتراشقت متسابقات على مواقع التواصل الاجتماعى بالاتهامات بتصرفات غير أخلاقية، حيث وصف بعض الفتيات المتسابقات آخريات بنفس المسابقة أنهن أردن الإثراء بإقامة علاقات غرامية مع رجال أعمال ومسئولين فاسدين.

ويذكر أن الفنزويليات من أنجح المشاركات فى مسابقات الجمال، وفزن بلقب ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم أكثر من 12 مرة.

وأكدت ملكة الجمال أيضا من خلال الشبكات الاجتماعية، أنها ستدافع عن إدعاءها لأنه فى مسابقة العام الماضى، تم منحها تاجا وأشاد بها بأنها "ملكة جمال فنزويلا العالم".