video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 10:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم بالمنصورة للمواطنين بسعر 75 جنيها للكيلو

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:41 م
محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم بالمنصورة للمواطنين بسعر 75 جنيها للكيلو محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، منفذ بيع اللحوم "ضد الغلاء" أمام استاد المنصورة، مخاطباً المواطنين قائلاً سعر الكيلو 75 جنيها وأي شكوى مكتبه مفتوح "مفيش حد يدفع جنيه زيادة".

وأكد الشعراوى، أن المحافظة أقامت العديد من المنافذ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تناسب المواطنين وتقدم سلعة جيدة، مشدداً على ضرورة التزام مسئولى منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 75 جنيها للكيلو بالدهون، 80 جنيها بدون دهون.

وأكد محافظ الدقهلية، على تسيير لجان متابعة يومية على مدار 24 ساعة، للتأكد من التزام المنافذ بالتعليمات حرصا على صالح المواطنين وإجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأمر المحافظ، بتكثيف حملات التموين والصحة، والطب البيطري، على المنافذ وجميع المنشآت الغذائية، والمحلات حرصا على صحة وحياة المواطنين.

 

والتقى الشعراوى، العديد من المواطنين الذين أشادوا بما يبذله من جهود تستهدف صالح المواطنين، وتوجيهاته بالتزام المنافذ بالبيع بالأسعار المخفضة عن السوق.

 

كما تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عملية تبطين جانبي ترعة شلبي خلف الفم بالمحمودية مركز دكرنس بتكلفة 460 الف جنيه كمرحلة أولى وبطول 73،5 متر.

 

وشدد الشعراوى، على أهمية توسيع الطريق في المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين والاستفادة من عملية التبطين.

 

وأشار محافظ الدقهلية، إلى وجود العديد من الترع بالمحافظة التي تخدم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مضيفا أنه لابد من حسن توظيفها للحفاظ على المياه وتوفيرها في الأوقات المناسبة للزراعة.

 

وأكد المحافظ، على أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري وعلى الجميع التكاتف لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرض والمياه.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يقدم مساعدات مادية وعينية لـ4 أسر احترقت منازلهم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبارمصر

محافظ الدقهلية

ترعة المحمودية




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة