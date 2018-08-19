محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع اللحوم بالمنصورة للمواطنين بسعر 75 جنيها للكيلو

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، منفذ بيع اللحوم "ضد الغلاء" أمام استاد المنصورة، مخاطباً المواطنين قائلاً سعر الكيلو 75 جنيها وأي شكوى مكتبه مفتوح "مفيش حد يدفع جنيه زيادة".

وأكد الشعراوى، أن المحافظة أقامت العديد من المنافذ لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تناسب المواطنين وتقدم سلعة جيدة، مشدداً على ضرورة التزام مسئولى منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 75 جنيها للكيلو بالدهون، 80 جنيها بدون دهون.

وأكد محافظ الدقهلية، على تسيير لجان متابعة يومية على مدار 24 ساعة، للتأكد من التزام المنافذ بالتعليمات حرصا على صالح المواطنين وإجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأمر المحافظ، بتكثيف حملات التموين والصحة، والطب البيطري، على المنافذ وجميع المنشآت الغذائية، والمحلات حرصا على صحة وحياة المواطنين.

والتقى الشعراوى، العديد من المواطنين الذين أشادوا بما يبذله من جهود تستهدف صالح المواطنين، وتوجيهاته بالتزام المنافذ بالبيع بالأسعار المخفضة عن السوق.

كما تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عملية تبطين جانبي ترعة شلبي خلف الفم بالمحمودية مركز دكرنس بتكلفة 460 الف جنيه كمرحلة أولى وبطول 73،5 متر.

وشدد الشعراوى، على أهمية توسيع الطريق في المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين والاستفادة من عملية التبطين.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى وجود العديد من الترع بالمحافظة التي تخدم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مضيفا أنه لابد من حسن توظيفها للحفاظ على المياه وتوفيرها في الأوقات المناسبة للزراعة.

وأكد المحافظ، على أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري وعلى الجميع التكاتف لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرض والمياه.