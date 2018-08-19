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مباحث الأموال العامة تلاحق تجار العملة فى الجيزة والدقهلية

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:33 م
مباحث الأموال العامة تلاحق تجار العملة فى الجيزة والدقهلية المتهمين بعد القبض عليهم
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب فى ملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وتمكن الضباط من ضبط كل من "أحمد. د. م" -54 سنة- صاحب مكتب لاستيراد الملابس الجاهزة، سبق اتهامه فى قضية "اتجار بالعملة"، ومطلوب التنفيذ عليه بذات القضية و"رفاعى.ع.م" 65 سنة بائع أقمشة، و"ممدوح.م.ع" 26 سنة محاسب بإحدى الشركات، ومقيم بالجيزة، لقيامهم بممارسة نشاط فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وبحوزتهم إجمالى مبالغ مالية قدرها 40300 دولار أمريكى - 500 ريال سعودى - 5500 جنيه مصرى – 6000 جنيه سودانى.

 

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وبالدقهلية تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط محمود.ع.م 48 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية، ومقيم بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل المصوغات، وذلك حال قيامه بشراء عملات أجنبية من محمد.ع.م 38 سنة فنى حاسب آلى، ومحمود.ش.م 23 سنة عامل، مقيم بالدقهلية سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار بالنقد الأجنبى، سرقة، ضرب، وبحوزتهم 4,580 - أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون دولار، 250 - مائتان وخمسون يورو، 6,650 - ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال سعودى، 13,500 - ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

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