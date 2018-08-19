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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:29 م
خالد صلاح
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طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن "كلنا واحد" بالمنيا

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:07 م
طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن "كلنا واحد" بالمنيا توزيع المواد الغذائية-ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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قال عصام البديوي محافظ المنيا ، انه جارى حالياً تنفيذ أعمال مبادرة " كلنا واحد" بالتنسيق مع مديرية امن المنيا ، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً ، حيث تعمل المبادرة على طرح وبيع سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ متحركة وثابتة بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتى في إطار تفعيل الدور المجتمعي للجهات الأمنية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم للسوق السوداء .
 
وأشار دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن السلع التي يتم طرحها من خلال المبادرة تباع بأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض يتراوح من 25 إلى 30 % ، وتضم قائمة المنتجات المعروضة أرز بسعر 7.5وزيت بسعر15 و سكر بسعر 7.5 ولحوم برازيلي45جنيه للكيلو و لحوم سوداني85 جنيه للكيلو ومكرونه ٣٥٠ جرام/ 2.5، وراك فراخ 25 جنيه للكيلو وأصناف أخري بأسعار مخفضة.
 
وشدد وكيل الوزارة على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحلات العامة ومحلات الجزارة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.

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