video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان تفرض سيطرتها على مقاطعة "بلشيرة" فى أفغانستان

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:15 م
طالبان تفرض سيطرتها على مقاطعة "بلشيرة" فى أفغانستان افغانستان - أرشيفية
/ أ ش أ/
إضافة تعليق

صرح مسؤولون أفغان اليوم الأحد بأن مسلحى حركة طالبان فرضوا سيطرتهم على مقاطعة "بلشيرة" فى إقليم فارياب شمال غرب أفغانستان دون أى مقاومة من قوات الأمن الأفغانى.

وقال رئيس المقاطعة عبد الجميل صديقى لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، أن المنطقة سقطت فى إيدى طالبان الليلة الماضية وتم نقله إلى عاصمة الإقليم ميمنة، مضيفًا أنه قبل خمسة أيام وقع 50 من أفراد الأمن بما فيهم قائد شرطة المنطقة فى الأسر.

ومن جانبها، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مقاطعة بلشيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أفغانية أنه تم فقدان 100 من قوات الأمن بإقليم "فارياب" الأفغانى اليوم وأن بعضها يرجح استسلام هذه القوات إلى حركة "طالبان" التى تسيطر على عدة مناطق بالإقليم منذ أيام.

الجدير بالذكر أن الوضع الأمنى ​​فى إقليم فارياب تدهور بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد أنشطة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فقدان 100 من قوات الأمن فى أفغانستان والرئيس يعلن استراتيجية لوقف إطلاق النار

طالبان

افغانستان

مقاطعة بلشيرة

إقليم فارياب




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة