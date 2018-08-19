طالبان تفرض سيطرتها على مقاطعة "بلشيرة" فى أفغانستان

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صرح مسؤولون أفغان اليوم الأحد بأن مسلحى حركة طالبان فرضوا سيطرتهم على مقاطعة "بلشيرة" فى إقليم فارياب شمال غرب أفغانستان دون أى مقاومة من قوات الأمن الأفغانى.

وقال رئيس المقاطعة عبد الجميل صديقى لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية، أن المنطقة سقطت فى إيدى طالبان الليلة الماضية وتم نقله إلى عاصمة الإقليم ميمنة، مضيفًا أنه قبل خمسة أيام وقع 50 من أفراد الأمن بما فيهم قائد شرطة المنطقة فى الأسر.

ومن جانبها، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مقاطعة بلشيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أفغانية أنه تم فقدان 100 من قوات الأمن بإقليم "فارياب" الأفغانى اليوم وأن بعضها يرجح استسلام هذه القوات إلى حركة "طالبان" التى تسيطر على عدة مناطق بالإقليم منذ أيام.

الجدير بالذكر أن الوضع الأمنى ​​فى إقليم فارياب تدهور بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد أنشطة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.