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صور.. محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان على الأرامل والمطلقات وذوى الإحتياجات الخاصة

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:43 م
صور.. محافظ الغربية يوزع 25 شهادة أمان على الأرامل والمطلقات وذوى الإحتياجات الخاصة محافظ الغربية يسلم شهادات الأمان
الغربية – مصطفى عادل
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سلم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، 25 شهادة أمان من فئة 2500 جنية للشهادة، على عدد من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع أحدى الجمعيات الخيرية بالغربية وبالتنسيق مع بنك مصر.

وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تحرص على دعم ومساندة المرآة المعيله لكى تصبح إمرآة منتجة فى المجتمع، تنفع نفسها ووطنها عن طريق شهادات الأمان والقروض الحسنة الميسرة التى تساعدها فى بدء مشاريع صغيرة ومنتجة تدر على أسرتها دخل لمواجهة أعباء الحياة.

حضر الإحتفال ماهر شراره القائم بأعمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ورئيس أحدى الجمعيات الخيرية

 

محافظ الغربية يوزع شهادات امان (1)
محافظ الغربية يوزع شهادات امان

 

محافظ الغربية يوزع شهادات امان (2)
محافظ الغربية يوزع شهادات امان 
 
محافظ الغربية يوزع شهادات امان (3)
محافظ الغربية يوزع شهادات امان

 

 


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