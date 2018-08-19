صور.. "زراعة الأقصر" تعلن علاج النمل الأبيض فى 123 منزلاً بقرى المحافظة

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر بقيادة المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة، اليوم الأحد، حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى العديد من المنازل بمراكز القرنة والطود وإسنا وأرمنت، وأسفرت الحملات عن علاج النمل الأبيض فى 123 منزلاً.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة – فى بيان صحفى - أنه تم اجراء حملة المكافحة فى 26 منزل فى حاجر المحاميد قبلى بمركز أرمنت، و14 منزل فى حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط بمركز أرمنت، و20 منزل فى نجع العرب بحاجر المساوية التابعة لمركز إسنا، و10 منازل بقرية الكلابية بمركز إسنا، و37 منازل بقرية الحميدات بمركز إسنا، و10 منازل بقرية منشية النوبة بمركز الطود، و6 منازل بحاجر الأقالتة التابع لمركز القرنة.

وأكد وكيل الزراعة أنه جارى استمرار عمليات المكافحة والتمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، مناشداً الأهالى بسرعة الإبلاغ فوراً ل ظهور النمل الأبيض بمنازلهم.



زراعة الأقصر تعلن عن علاج النمل الأبيض في 123 منزل بقري المحافظة (1)



زراعة الأقصر تعلن عن علاج النمل الأبيض في 123 منزل بقري المحافظة (2)