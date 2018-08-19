صور..المرور يشن حملات رادار لضبط السرعات الجنونية على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للمرور بشن حملات رادادر ثابتة ومتحركة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث والإلتزام بالسرعات المقررة قانونا برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، كما شنت حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن صلاحية الإطارات.

حملات مرورية استعدادا للعيد

كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال من خلال الاتصال علي ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ والدفع بسيارات الدفع الرباعي للاستعداد لعيد الضحي المبارك وتردد المواطنين علي المدن الساحلية.

الادارة العامة للمرور تشن حملة مكبرة قبل العيد

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، وتأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

حملات مرورية على الطرق السريعة