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صور.. أئمة الأوقاف ببعثة الحج يعظون ضيوف الرحمن حول التروية ويوم عرفة

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:20 م
صور.. أئمة الأوقاف ببعثة الحج يعظون ضيوف الرحمن حول التروية ويوم عرفة أئمة الاوقاف ببعثة الحج يعظون ضيوف الرحمن
كتب - إسماعيل رفعت
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عقد أعضاء بعثة السياحة من أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج الرسمية، ندوة ومحاضرة طويلة عن كيفية أداء المناسك بفندق الشهداء بمكة حاضر فيها الدكتور هشام عبد العزيز والدكتور خالد صلاح الدين.

 

وضمن أعمال البعثة توجه الدكتور أسامة فخرى الجندى إلى حى النزهة منطقة سوق الضيافة وألقى محاضرة موسعة لشرح وأداء المناسك وتهيئة الحجيج ليوم عرفة وذلك بعبارة أحمد بن عبد العزيز.

 

فيما توجه الدكتور طارق صبرى إلى حى العتيبية وألقى محاضرة موسعة بعمارة معتوق الصعيدى عن شرح المناسك. كما توجه الدكتور يوسف مصطفى إلى حى النزهة وألقى محاضرة موسعة بعمارة الشرقاوى عن شرح مناسك الحج.

 

وأجاب أعضاء البعثة عن كل الأسئلة الواردة إليهم فى كل المحاضرات مع مراعاة فقه التيسير للوصول إلى تمام وكمال الحج.

 

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وزارة الاوقاف

الحج

يوم عرفة




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