سقوط أمطار متفرقة على محافظة الطائف بالسعودية

وكالات الأنباء

هطلت مساء اليوم الأحد، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف بالسعودية، شملت شهار، وسوق الخضار المركزى، والمنطقة الصناعية، وأحياء نخب والملك فهد والسحيلى والحلقة، والمنطقة المركزية، والهدا، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وفى سياق متصل، ضربت عواصف ترابية وأمطار رعدية محيط منطقة الحرم، منذ قليل، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانوا من ضيق التنفس.

وواصلت البعثة المصرية تصعيد حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت 300 حافلة إلى المخيمات من أصل 508 حافلات ولم تسجل غرفة العمليات أى أعطال فى الحافلات.