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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:33 م
خالد صلاح
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رئيس البنك المركزى الألمانى: تركيا تواجه وضعا اقتصاديا غاية فى الخطورة

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:09 م
رئيس البنك المركزى الألمانى: تركيا تواجه وضعا اقتصاديا غاية فى الخطورة اردوغان
أ ش أ
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قال رئيس البنك المركزى الألمانى ينس فايدمان إن تركيا تواجه وضعا اقتصاديا خطيرا للغاية ، إلا أنها لا تشكل سوى 1% من الأداء الاقتصادى العالمي.

وأشار ينس فايدمان ـ فى مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر الجماينه زونتاج سايتونج الألمانية ، اليوم الأحد ـ إلى أنه يمكن أن تظهر المشكلات بالتأكيد ، موضحا أنه يندرج ضمن ذلك حدوث آثار غير مباشرة عن طريق علاقات ائتمانية مثلا أو من خلال التجارة الخارجية.

وأضاف أن الخطر بالنسبة لقطاع البنوك الألمانى يمكن تجنبه وتداركه ، فضلا عن ذلك ، أصبحت أنظمة التمويل أكثر قدرة على المقاومة بشكل عام.

وقال فايدمان إن الآثار غير المباشرة يصعب التحسب لها بشكل أساسى ، مثل حالة فقدان عام للثقة التى تطال دولا ناشئة أخرى ، وأشار إلى أن تركيا تحتل المركز السادس عشر فحسب فى ترتيب الشركاء التجاريين لألمانيا فى قطاع الصادرات.

 

 

 


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