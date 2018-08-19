تطهير مواقع بشمال صعدة من الحوثيين وسقوط 48 حوثيا فى معارك الساحل

إيمان حنا

نجحت قوات الجيش اليمنى بدعم التحالف العربى فى تطهير عدد من المواقع الجديدة فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.

وحررت القوات، مواقع فى جبل الغرة ومحيطه، وسيطرت على محجر باقم الشرقى وصولا إلى مشارف حارة الشرف بمركز المديرية.

وحسبما ذكرت سكاى نيوز، فأن المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيا الحوثى، بينهم ستة من قياداتهم الميدانية.

وقتل 48 عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح عدد آخر فى غارات جوية لمقاتلات التحالف العربى فى مناطق متفرقة فى الساحل الغربى.

وتركزت الغارات على السويق فى التحيتا والحسينية فى بيت الفقية وشرق منطقة الجاح.

وتدور مواجهات عنيفة بين المقاومة اليمنية المشتركة من جهة وميليشيات الحوثى من جهة أخرى فى منطقة الجبلية بالتحيتا. كما تواصل المقاومة عملية تمشيط الأحياء لاستكمال السيطرة على مركز مديرية الدريهمى.