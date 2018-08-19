المتحدث باسم الكهرباء: مستعدون لمواجهة أى طوارئ فى العيد

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء مستعد تماما لمواجهة أى طوارىء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف حمزة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية خلال أيام العيد، فضلا عن وجود المولدات الاحتياطية فى أماكن التجمعات للاحتفال.

وأشار إلى التنسيق مع المحليات لتأمين التوزيع البديل إذا لزم الأمر والاستعداد لإرسال مولدات احتياطية لمواجهة أى أعطال، مضيفا أن الخط الساخن 121 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات وتحويلها على الفور للجهة المختصة حتى يتم إرسال فرق طوارئ جاهزة ومزودة بكل الأجهزة المطلوبة لحل أية مشكلة.

وأكد المتحدث باسم الكهرباء، أن هناك من الاحتياطى ما يلبى كل الاحتياجات ولا يوجد أى تخفيف فى الأحمال، لافتا إلى أن كل أعمال الصيانة الدورية ودعم وتطوير شبكات وخطوط الكهرباء تمت على مستوى الجمهورية بما فيها مناطق الدلتا والصعيد وفقا للجدول الزمنى الموضوع لهذا الغرض، بالإضافة إلى دعم وتطوير شبكات وخطوط النقل والتوزيع.

وأوضح أن هناك عملية إحلال وتطوير تمت فى المناطق التى يكون فيها أحمال زائدة خلال المواسم والأعياد لتفادى أى أعطال.

يشار إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر قد شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة نقلة نوعية وتطوير وأصبح لديه احتياطى يزيد على احتياجه ما انعكس فى عدم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، وفى توفير الكهرباء بلا انقطاع.