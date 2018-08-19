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العبادى يدعو للإسراع فى إجراءات انتخاب رئاسة البرلمان الجديد

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:40 م
العبادى يدعو للإسراع فى إجراءات انتخاب رئاسة البرلمان الجديد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، إلى المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمنى المحدد دستوريا؛ للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال العبادى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية والذى يدخلنا جميعا ضمن السقوف الدستورية والتوقيتات الزمنية الواجبة الاتباع".

ودعا العبادى الكتل السياسية إلى الإسراع فى إنجاز الاتفاق على البرنامج الحكومى المقبل، مشددا على أن هذا البرنامج يجب أن يراعى "مطالب المواطنين فى كل أرجاء العراق بالعيش الآمن والكريم وتوفير سبل النهوض بواقع العراق الاقتصادى وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وإطلاق عملية استثمارية واسعة النطاق لإقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية فى كل القطاعات التى تهم حياة المواطنين".

 

 


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