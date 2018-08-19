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الحرس البحرى التونسى ينتشل جثث 8 مهاجرين قبالة صفاقس

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:16 م
الحرس البحرى التونسى ينتشل جثث 8 مهاجرين قبالة صفاقس مهاجرين - أرشيفية
تونس (أ ف ب)
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انتشل الحرس البحرى التونسى جثث 8 مهاجرين كانوا ضمن مجموعة تستقل قاربا متجها إلى إيطاليا وتم اعتراضها الجمعة قبالة سواحل مدينة صفاقس.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلى لفرانس برس "تم حتى مساء الاحد انتشال جثث ثمانية مهاجرين ولم نحدد جنسياتهم".

وصباح الجمعة رصدت قوات الحرس البحرى فى منطقة اللُوّاتة (ولاية صفاقس) قاربا يقل مهاجرين، وعند التدخل بادر هؤلاء الى رمى زجاجات مولوتوف على قوات الحرس ثم صبوا الوقود على قاربهم واضرموا النار فيه وحاولوا الفرار، وفق المصدر نفسه.

واوضح الجبابلى أن أربعة تونسيين بين المهاجرين قفزوا فى المياه وتم انقاذهم وتوقيفهم اضافة الى عشرة مهاجرين هم كونغوليان وثمانية من ساحل العاج، نقل احدهم للمستشفى بسبب اصابته بحروق، فيما انتشلت جثة مهاجر واحد.

وكان المهاجرون يبحرون من سواحل مدينة صفاقس باتجاه ايطاليا ولم يتمكن المصدر من تحديد عددهم الاجمالى.

وتواصل فرق من الغطاسين ومن الحماية المدنية مساء الأحد، تمشيط المكان فى محاولة للعثور على جثث اخرى، وفقا للجبابلى.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسى عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل فى دول أوروبية.

 


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