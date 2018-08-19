"التعاون الإسلامى" ناعية كوفى أنان: العالم فقد رائداً ومتبصرا

الرياض (أ ش أ)

أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن عميق الحزن والأسى لوفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى أنان الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر ناهز 80 عاما.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما نقلت وكالة الـنباء السعودية /واس/ - أن العالم فقد بوفاة كوفى أنان رائداً ومتبصرا ستشعر منظمة التعاون الإسلامى بشكل خاص بفقده نظرا لإسهاماته فى إحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية عبر العالم، ودوره فى تعزيز التعاون الثنائى بين المنظمة والأمم المتحدة فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف العثيمين "إن العالم الإسلامى سيظل يذكر مع التقدير المساهمة الأخيرة للراحل كوفى أنان فى أزمة (الروهينجا)، عندما ترأس اللجنة الاستشارية حول ولاية (راخين) فى ميانمار، التى قدمت بعض التوصيات المهمة جدًا فى هذا الصدد".