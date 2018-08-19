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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:52 ص
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الأردن ينفى وقوع انهيار فى رصيف 2 بميناء العقبة الجديد

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:02 ص
الأردن ينفى وقوع انهيار فى رصيف 2 بميناء العقبة الجديد ميناء العقبة _ صورة أرشيفية
عمان أ ش أ
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أكد مدير مشاريع الموانئ فى شركة تطوير العقبة محمد الدردساوى، أنه لا صحة لما أشيع حول انهيار برصيف 2 فى ميناء العقبة الجديد.

وقال الدردساوى - فى تصريح مساء السبت - إن الصور التى تناقلها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى، هى صور لفتحات عمل إنشائية تربط مرحلتى العمل الأولى والثانية بعضهما ببعض، ولا صحة لأى معلومة تتحدث عن انهيار بأى مكان فى ميناء العقبة الجديد الذى بنى وفقا لتصاميم ومواصفات عالمية وبإشراف مباشر من شركة تطوير العقبة الذراع التطويرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار إلى أن بعض الأرصفة فى ميناء العقبة الجديد مازال قيد الإنشاء، وأن العمل جار فى هذه الأرصفة، وأن أعمال الحفريات والإنشاءات قائمة وفقا للمخططات وتصاميم إنشاء الميناء الجديد.

 


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