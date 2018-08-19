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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:56 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "رومبيا" فى الصين إلى 9 قتلى و18 مصابًا

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:39 م
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "رومبيا" فى الصين إلى 9 قتلى و18 مصابًا إعصار - أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "رومبيا" الذى يضرب الصين إلى 9 قتلى و18 مصابًا آخرين.

وقالت السلطات المحلية فى الصين - فى أحدث بيانات حول الإعصار "رومبيا" الذى ضرب مقاطعات وسط وشرقى الصين وتم نشرها مساء اليوم الأحد- إن مليون و 700 ألف شخص تأثروا كذلك بالإعصار، فيما تضرر نحو 243 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) من المحاصيل الزراعية، مع تضرر نحو 4 آلاف منزل هناك.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة تقدر حتى الآن بنحو 1.1 مليار يوان (160 مليون دولار أمريكى).

 


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