ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "رومبيا" فى الصين إلى 9 قتلى و18 مصابًا

بكين (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "رومبيا" الذى يضرب الصين إلى 9 قتلى و18 مصابًا آخرين.

وقالت السلطات المحلية فى الصين - فى أحدث بيانات حول الإعصار "رومبيا" الذى ضرب مقاطعات وسط وشرقى الصين وتم نشرها مساء اليوم الأحد- إن مليون و 700 ألف شخص تأثروا كذلك بالإعصار، فيما تضرر نحو 243 ألف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) من المحاصيل الزراعية، مع تضرر نحو 4 آلاف منزل هناك.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة تقدر حتى الآن بنحو 1.1 مليار يوان (160 مليون دولار أمريكى).