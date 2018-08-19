إقليم صينى يخطط لاستثمار 21.8 مليار دولار سنويا بالصناعات الناشئة

رويترز

يهدف إقليم قوانغدونغ فى جنوب شرق الصين إلى استثمار ما يزيد على 450 مليار يوان (65.46 مليار دولار) فى صناعات استراتيجية وناشئة على مدى ثلاث سنوات حتى 2020.

تأتى تلك الخطوة فى إطار الجهود التى تبذلها بكين لتطوير صناعاتها بهدف تحقيق إنتاج أعلى قيمة وأقل تلويثا للبيئة.

ويخطط إقليم قوانغدونغ للإبقاء على معدل النمو السنوى للاستثمار الصناعى عند نحو ستة فى المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ودعم صناعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المعدات المتطورة والطب الحيوى والمواد الجديدة والاقتصاد البحرى، بحسب بيان صادر من حكومة الإقليم يوم الجمعة.

وطلب البيان بوضوح من السلطات المحلية فى منطقة دلتا نهر اللؤلؤة، وهى منطقة صناعية على حافة بحر الصين الجنوبى، جذب مزيد من الشركات فى سلاسل إمداد صناعة السيارات والإلكترونيات.

وحثت حكومة الإقليم أيضًا السلطات المحلية على تسريع بناء المناطق الصناعية، ومنح مزيد من حزم الحوافز التفضيلية، ومن بينها تيسير الاستفادة من الأراضى، لجذب شركات فى صناعات رئيسية.

وتخطط الحكومة أيضًا لتدشين محطة رياح بحرية لتوليد الكهرباء فى الجزء الجنوبى الغربى من الإقليم، إضافة إلى مئات المشروعات الريادية فى الصناعات الذكية.