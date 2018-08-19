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الأحد، 19 أغسطس 2018 10:40 ص
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أوكرانيا والإمارات تنفذان مشاريع استثمارية فى الطاقة المتجددة

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:02 ص
أوكرانيا والإمارات تنفذان مشاريع استثمارية فى الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
كييف (أ ش أ)
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تتشارك أوكرانيا والإمارات فى تنفيذ مشاريع استثمارية فى مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتم توقيع مذكرة تعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأحد عن سيرهى سافتشوك رئيس وكالة كفاءة الطاقة الأوكرانية "من خلال التعاون، سنتبادل الخبرات ونعزز تنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة فى مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة النظيفة ومعالجة النفايات".

يذكر أن الإمارات لديها موارد كبيرة من النفط والغاز، ولكنها تعمل بنشاط على تطوير الطاقة "النظيفة"، ولذا، فإن الهدف من استراتيجية الطاقة فى الإمارات حتى عام 2050 هو تحقيق ما لا يقل عن 44% من الطاقة "النظيفة" فى ميزان الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المعروفة تقع فى أبو ظبى، وأصبحت أوكرانيا الدولة رقم 155 من بين أعضاء الوكالة فى عام 2018.

 


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