10 معلومات عن خاطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب

كتب – أحمد متولي

نجحت الدبلوماسية المصرية، والجهات القضائية، فى استعادة المتهم المتورط فى حادث خطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية، التى جرت وقائعها نهائية شهر مارس عام 2016، وذلك نفاذا لقرار المحكمة العليا القبرصية الصادر بتسليمه.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المتهم بالتورط فى خطف طائرة الركاب، التى كشفت عنها التحقيقات فى القضية المقيدة تحت رقم 4170 لـسنة 2016 جنايات العامرية ثان.

الاسم: سيف الدين مصطفى.

تاريخ الميلاد: مواليد 23 يونيو 1958.

صحيفة الحالة الجنائية: سبق اتهامه فى 16 جناية وجنحة، صدر حكما بحبسه عام 2010 إلا أنه هرب فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، ثم سلم نفسه عام 2014 وقضى فترة العقوبة، وتم الإفراج عنه عام 2015.

الدراسة.. درسة فى كلية الحقوق جامعة بيروت بالإسكندرية، وصدر قرارا بفصله منها.

الوظيفة.. أسس المتهم شركة وهمية تحمل اسم "سيف الدين لتوريدات السلع الغذائية" لإخفاء أنشطته فى مجال التزوير.

الحادث.. اختطف المتهم طائرة مصر للطيران بعد دقائق من إقلاعها من مطار برج العرب وتوجه بها إلى قبرص حيث هبطت الطائرة فى مطار لارناكا، حيث هدد الطاقم والركاب بتفجير حزام ناسف يرتديه أسفل ملابسه.

نتائج الحادث.. بعد وصول الطائرة المختطفة الخاصة بالرحلة 181 إلى مطار لارناكا، أفرج المتهم عن 55 راكبا كانوا على متن الرحلة للسلطات القبرصية ومن ثم سلم نفسه.

الاتهامات.. وجهت الشرطة القبرصية اتهامات لسيف الدين مصطفى، باختطاف طائرة والتهديد بالعنف باستخدام المتفجرات وانتهاك قوانين الطيران المدنى.

أقوال المتهم.. أقر سيف الدين مصطفى أن سبب اختطافه للطائرة يعود إلى رغبته فى لقاء زوجته السابقة وأطفاله المقيمين فى قبرص منذ 24 عاما.

مصير المتهم.. تسلمت مصر اليوم السبت المتهم باختطاف طائرة برج العرب فى مطار القاهرة بموجب قرار أصدرته المحكمة العليا القبرصية بتسليمه للسلطات المصرية، ومن ثم أحاله النائب العام للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات فى القضية.