وزير الداخلية يبعث برقيتى تهنئة لشيخ الأزهر ورئيس النواب بمناسبة عيد الأضحى

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بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء نص البرقية "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يمثل احتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزاً متجدداً لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان، ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، ومنارة للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض، وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق..وكل عام وفضيلتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية مماثلة بهذه المناسبة لرئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال .