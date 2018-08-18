وزير التموين يطلب تقييم الشركات المتجاوبة مع "حماية المستهلك" لحل مشاكل المواطنين

كتب مدحت وهبة تصوير حسن محمد

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يقوم به جهاز حماية المستهلك حاليا من تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" لحل مشاكل المواطنين هو ترجمة حقيقية للعمل بفكر خارج الصندوق، خاصة فى ظل تكيف العمل من جانب العاملين فى الجهاز وبمشاركة الشركات المعنية لحل المشاكل.

وطالب وزير التموين، خلال زيارته لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية لمتابعة ختام أعمال مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" لحل مشاكل المواطنين بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، كافة العاملين بالإدارات المختلفة بتقييم الشركات التى تقدم خدمة للمواطنين لمعرفة مدى تجاوبها لحل مشاكل العملاء.

ووجه الوزير الشكر لكل فريق العمل بالجهاز وعلى رأسهم اللواء دكتور راضى عبد المعطى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير جميع السلع للمواطنين وكذلك العمل على تذليل أى عقبات تواجههم وهو ما تقوم به الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك.

وأوضح اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تواجد الوزير اليوم وسط العاملين بالجهاز يؤكد حرصه على دعم الجهاز، حيث إن الإرادة تصنع المستحيل فى ظل وجود إصرار كبير لدى العاملين بالجهاز على العمل لحل أى مشاكل تواجه الموطنين، وأن ما يؤكد ذلك إصرارهم على التواجد طوال أيام مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" وعلى مدار الساعة مع مسؤلى الشركات لحل مشاكل المواطنين.