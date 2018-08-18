وزيرتا البيئة والاستثمار تبحثان مع "بعثة البنك الدولى" سبل التعاون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولى برئاسة كريج ميسنر، خبير اقتصادى بيئى أول فى البنك الدولى، وبحضور الدكتورة داليا لطيف كبير اخصائيين بيئيين بالبنك الدولى

بحث الاجتماع، تقديم البنك الدولى منح دعم فنى لوزارة البيئة، فى مجال إدارة التلوث وصحة البيئة، كما تم بحث سبل التعاون واستعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة باستخدام وسائل النقل المستدام على جودة الهواء.

وناقش الاجتماع، زيادة التعاون المشترك فى إطار برنامج إدارة التلوث وصحة البيئة، والذى يعد برنامج دولي يضم عدد من الدول يهدف لوضع خطة واستراتيجية لإدارة جودة الهواء بالمدن الكبرى ومناقشة المخرجات الأولية لدراسة التقييم الاقتصادى للتدهور البيئى الناجم عن تلوث الهواء والمياه، الى جانب بنود مذكرة التفاهم المرتبطة ببرنامج إدارة التلوث والصحة البيئية والخاصة بتقديم الأجهزة التحليلية لرصد تلوث الهواء من خلال البنك الدولى، وسبل دعم البنك لجهاز شئون البيئة لتنفيذ مثل تلك السياسات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن مثل هذه الدراسات تساعد فى إعداد بعض السياسات التنفيذية على أرض الواقع، والتي سوف تساعد بدورها فى جودة البيئة المحيطة بالمواطن وبالتالي تحسين جودة الحياه للمواطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية تقديم البنك الدولى، منح لمصر فى مجال البيئة، مشيرة إلى التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والبيئة فى دعم هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع استعراض حزمة السياسات المقترحة التى ترتبط ببرنامج الحكومة لوزارة البيئة والمعنى بتحسين نوعية الهواء.

وأكد كريج ميسنر، خبير اقتصادى بيئى أول فى البنك الدولى، حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة فى مجال البيئة.

كما أكدت الدكتورة داليا لطيف، أن البنك حريص على تقديم الدعم فى المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.