نقيب مهندسى الإسكندرية: القرار التوافقى لنادى سابا باشا صدر فى 2013

قال الدكتور هشام سعودى، نقيب مهندسى الإسكندرية، إن القرار التوافقى الصادر في عام 2013، ووافق عليه مجلس نقابة المهندسين وقتها، أجراه المركز الهندسى لجامعة الأسكندرية، وتضمن منح 40 متر لنادى نقابة الصيادلة، و30 متر لنادى هيئة التدريس، و30 آخرين لمجلس الدولة، 165 متر للمهندسين، وذلك لتعويض النقابة عن إجراء المحافظة لبعض التوسعات ضمن مشروعات قومية، والتى ساهمت فيها النقابة لصالح الدولة بمبالغ وصلت إلى 2 مليون جنيه، فى تطوير المنشآت البحرية في 2003.

وأضاف سعودى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالنقابة الفرعية، أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تدخل الدولة وإصدار قرارات تنفيذية، موضحا أن مشاركته بالاجتماع الخاص بالقرار التوافقى، كان للتفاوض، وليس لأنه موافق عليه، قائلا: هناك كمية من التراكمات التى استلم المجلس الحالى النقابة بها، ولدينا الرغبة فى حلها، كل مجلس جاء كان له رؤية، وعمر مجلسنا فقط 4 أشهر، ونرغب في تطوير الخدمات والنقابة، وجميعنا يعمل بشكل تطوعى، ومع ذلك يتم استنزافنا فى مشاكل يتم اختلاقها".

وأكد نقيب مهندسى الإسكندرية، أن النقابة لم ولن تتنازل عن أرض نادى النقابة بسابا باشا، وتتحرك بشكل قانونى وحقيقي، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية.