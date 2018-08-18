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السبت، 18 أغسطس 2018 05:06 م
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محافظ قنا يتابع أعمال النظافة والتطوير بالكورنيش

السبت، 18 أغسطس 2018 04:42 م
محافظ قنا يتابع أعمال النظافة والتطوير بالكورنيش محافظ قنا يتابع اعمال التطوير
قنا - هند المغربى
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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال النظافة والتطوير بكورنيش النيل بمدينة قنا استعدادا لاستقبال المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم وضع 60 مقعد حديدى مبطن بالخشب بسعة 4 أفراد لكل مقعد بتكلفة إجمالية حوالى 100 ألف جنيه، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة على كورنيش النيل خلال إجازة عيد الأضحى والإجازة الصيفية.

ووجه محافظ قنا بنقل المراكب النيلية المتواجدة بالكورنيش إلى المرسى النيلى الجديد والذى تم الانتهاء منه بطول 116 مترا وبتكلفة مالية حوالى مليون جنيه  ليظهر الكورنيش بمظهر جمالى لائق .

كما تابع الهجان حملة النظافة المكثفة التى تجرى بالكورنيش، والتى يشارك بها 25 عامل نظافة، موضحًا أنه تم وضع 50 سلة قمامة على طول الكورنيش، كما تجرى أعمال تهذيب وتنسيق الأشجار وكافة المسطحات الخضراء بطول الكورنيش وداخل الحدائق المحيطة، حتى يتمكن المواطنين من الاستمتاع بعطلاتهم.

 
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