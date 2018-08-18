محافظ قنا يتابع أعمال النظافة والتطوير بالكورنيش

قنا - هند المغربى

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال النظافة والتطوير بكورنيش النيل بمدينة قنا استعدادا لاستقبال المواطنين خلال احتفالهم بعيد الأضحى المبارك يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم وضع 60 مقعد حديدى مبطن بالخشب بسعة 4 أفراد لكل مقعد بتكلفة إجمالية حوالى 100 ألف جنيه، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة على كورنيش النيل خلال إجازة عيد الأضحى والإجازة الصيفية.

ووجه محافظ قنا بنقل المراكب النيلية المتواجدة بالكورنيش إلى المرسى النيلى الجديد والذى تم الانتهاء منه بطول 116 مترا وبتكلفة مالية حوالى مليون جنيه ليظهر الكورنيش بمظهر جمالى لائق .

كما تابع الهجان حملة النظافة المكثفة التى تجرى بالكورنيش، والتى يشارك بها 25 عامل نظافة، موضحًا أنه تم وضع 50 سلة قمامة على طول الكورنيش، كما تجرى أعمال تهذيب وتنسيق الأشجار وكافة المسطحات الخضراء بطول الكورنيش وداخل الحدائق المحيطة، حتى يتمكن المواطنين من الاستمتاع بعطلاتهم.



