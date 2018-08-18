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محافظ سوهاج : تكثيف الرقابة بجميع المجازر وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى

السبت، 18 أغسطس 2018 05:15 م
محافظ سوهاج : تكثيف الرقابة بجميع المجازر وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى مجازر
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المجازر واستمرار تواجد فريق غرفة العمليات بمديرية الطب البيطرى طوال أيام عيد الأضحى، لتلقى أى شكاوى أو حالات اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف مدير عام مديرية الطب البيطرى فى بيان للمحافظة، أنه بناء على توجيهات المحافظ بتشديد الرقابة الصحية على اللحوم والمجازر تم اليوم السبت المرور من قبل الدكتور احمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والدكتور محمد ابو الفتوح محمد طبيب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية على مجازر طما وطهطا والمدمر لمتابعة أحوال المجازر وسبل تطوير العمل اثناء عيد الاضحى المبارك واحتياجات المجازر للقيام بدورها على أكمل وجه وللتاكد من حسن سير العمل وانتظامه حفاظا على الصحة العامة وسلامة وصحة المواطنين.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى استمرار تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد، مع فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً اعتباراً من أول أيام شهر ذى الحجة حتى آخر أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أى أعطال بها، وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية.

 

 

 

 


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