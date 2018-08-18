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خلال زيارة مصنع تدوير القمامة بسنور..

محافظ بنى سويف يستعرض مع وزير التنمية المحلية موقف منظومة ومصانع القمامة

السبت، 18 أغسطس 2018 04:47 م
محافظ بنى سويف يستعرض مع وزير التنمية المحلية موقف منظومة ومصانع القمامة جانب من الزيارة
بنى سويف : هانى فتحى
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استعرض المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، موقف ملف ومنظومة النظافة والخطوات العملية المنفذه فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن أولى الخطوات التى نفذتها المحافظة وتعمل على استمرارها، هى الاستفادة من مصانع تدوير القمامة بالمحافظة فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا القطاع الهام الذى توليه الحكومة اهتماما كبيرا خاصة وزارة التنمية المحلية من خلال أجهزتها المعنية، لافتا إلى النجاح فى تشغيل مصنع تدوير القمامة بالواسطى والذى تم إنشاؤه منذ عام 2013 ولم يتم الاستفادة منه منذ ذلك الوقت، انطلاقا إلى مصنع تدوير سمسطا، مرورا بالمتابعة المستمرة للمنظومة بباقى المصانع.

وجاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد العضوى بناحية قرية سنور مركز بنى سويف شرق النيل، ضمن زيارات الوزير التفقدية لمنظومة النظافة بالمحافظات للدفع بالقطاع، حيث استعرض المحافظ المهندس شريف حبيب أهم التفاصيل عن المصنع، والذى تم انشاؤه فى عام 2003، والمقام على مساحة 5.12 فدانا، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أسمنت بنى سويف (تيتان) فى مايو 2015 لاستخراج مادة RDF  كوقود حيوى.

وتفقد الوزير اللواء شعراوى المصنع الذى تصل السعة الإستيعابية له 160 طن / يوم (10 طن / ساعة)، حيث يتم التخلص من النفايات التى لا يعاد تدويرها ولا يستفاد منها وذلك عن طريق نقلها إلى المدفن الصحى بغياضة الشرقية والذى يبعد عن مصنع سنور بحوالى 13 كم، حيث يتم إنتاج سماد عبارة عن مواد محملة برواسب عضوية متحللة تستخدم فى الزراعة لمعالجة التربة بهدف إكسابها خواص مخصبة، وهو ينتج بواسطة التحلل البيوكيميائى للمواد العضوية الذى يحدث نتيجة لنشاط البكتريا فى المخلفات العضوية.

ويتم إنتاج نوعين من السماد "حسب الطلب" وهما: السماد الخشن: ويحتوى على نسبة شوائب، والذى يستخدم لاستصلاح الأراضى الصحراوية والزراعية البور "يطلب طوال العام"، والسماد الناعم وهو خال من الشوائب ومخصب زراعى  ممتاز، ويستخدم فى الحدائق وزراعة الفاكهة "يطلب فى مواسم الزراعة"، ويتم الحصول عليه بتنعيم السماد الخسن وغربلته لفصل الشوائب عنه، وهذا السماد الناتج تكون رائحته ترابية ولونه بنى فاتح.

 

        

 


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