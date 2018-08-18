محافظ القليوبية: تعديل مسار خط بترول لإقامة مجمع مدارس بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم ونيفين طه

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعاً بحضور مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية ومدير مديرية الأوقاف والأبنية التعليمية بالقليوبية، ومدير إدارة السلامة المهنية وإدارة التفتيش وإدارة صيانة الخطوط بشركة أنابيب البترول، ومدير إدارة المكتب الهندسى التابع للشركة لمناقشة إجراءات التعامل مع خط أنابيب بترول، تمهيدا لإقامة مجمع مدارس بالخصوص على أرض مساحتها 11.5 فدان ملك الأوقاف بالخصوص.

وناقش "عشماوى"، خلال الاجتماع ضرورة تشكيل لجنة للبدء فى الرفع المساحى لتعديل مسار الخط وتحديد مكان نقل الخط للبدء فى تنفيذ إقامة مجمع المدارس.

ووجه محافظ القليوبية، بالانتهاء من كافة التصاريح والإجراءات اللازمة للبدء فى التنفيذ ومراعاة زيادة التأمين، نظراً لوجوده وسط كتلة سكانية وللحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ بعمل دراسة للعزل قبل وبعد العمل، وعمل جدول زمنى ودراسة جيده لبدء التنفيذ والعرض فى أسرع وقت لإنشاء مجمع المدارس لخدمة أبناء مدينة الخصوص.



اجتماع محافظ القليوبية



اجتماع محافظ القليوبية