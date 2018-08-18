محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة المرور على المجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتفقد الحالة العامة للمجمعات الاستهلاكية بنطاق أحياء منتزه وشرق ووسط، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بشروط النظافة والالتزام بالأسعار وخدمة جمهور المستهلكين بشكل جيد وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقامت إدارة المتابعة بتكليف مفتشين للمرور على شوادر بيع اللحوم وفروع المجمعات الاستهلاكية بنطاق الأحياء الثلاثة، حيث تبين أن حالة النظافة بالفروع جيدة والسلع التموينية متوفرة، وأنه يتم صرف مقررات التموين ونقاط الخبز، ووجود شوادر خراف فى بعض المجمعات.