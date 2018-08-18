video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة المرور على المجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد

السبت، 18 أغسطس 2018 07:39 م
محافظ الإسكندرية يوجه بضرورة المرور على المجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتفقد الحالة العامة للمجمعات الاستهلاكية بنطاق أحياء منتزه وشرق ووسط، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بشروط النظافة والالتزام بالأسعار وخدمة جمهور المستهلكين بشكل جيد وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقامت إدارة المتابعة بتكليف مفتشين للمرور على شوادر بيع اللحوم وفروع المجمعات الاستهلاكية بنطاق الأحياء الثلاثة، حيث تبين أن حالة النظافة بالفروع جيدة والسلع التموينية متوفرة، وأنه يتم صرف مقررات التموين ونقاط الخبز، ووجود شوادر خراف فى بعض المجمعات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاسكندرية

المجمعات الاستهلاكية




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة