كوريا الجنوبية تؤكد إلتزامها بهدف التخلص التدريجى من الطاقة النووية

أ ش أ

أكد مراقبون كوريون جنوبيون، اليوم السبت، أن حكومة سول ملتزمة بشدة بالحد من اعتماد البلاد على الطاقة النووية وأنها ستزيد استخدام مصادر الطاقة المتجددة على الرغم من تزايد الدعم العام لاستخدام الطاقة الذرية.

وكشف استطلاع للرأى أجرته الجمعية النووية الكورية على 1000 كورى جنوبى أن 71.6% من المستطلعين يدعمون استخدام الطاقة النووية فى كوريا الجنوبية، بينما 26% فقط يعتقدون أن بلدهم ستكون أفضل بدونها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويسعى الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن فى الوقت الراهن إلى إلغاء بناء مفاعلات جديدة والتخلص من المفاعلات الموجودة بالفعل.

وتصر الحكومة الكورية الجنوبية على أن حملتها للتخلص من المحطات النووية صحيحة ولا يمكن تغييرها، على الرغم من اعترافها ببعض الأخطاء البسيطة. وشدد مسؤول من وزارة التجارة والصناعة والطاقة على أنه "حتى إذا استمر الطقس غير المعتاد، فلن يزداد الطلب على الكهرباء بشدة ".

وأكدت سول أن مسار نزع السلاح النووى يمكن أن يؤدى إلى فرص جديدة للأعمال إذ يمكن أن تكون هناك سوق مربحة للتفكيك الآمن للمفاعلات النووية، وأضافت أن الحكومة ستواصل دعم الجهود التي تبذلها الشركات الكورية الجنوبية للفوز بأوامر إنشاء محطات نووية في الخارج.