video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطريليكس تفضح سلطان العبدلى: "بوق الشيطان وعميل نظام الحمدين"

السبت، 18 أغسطس 2018 08:17 م
قطريليكس تفضح سلطان العبدلى: "بوق الشيطان وعميل نظام الحمدين" تميم بن حمد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

"بوق شيطانى وعميل نظام الحمدين" هكذا وصفت "قطريليكس" سلطان العبدلى الذى جنده نظام الحمدين القطرى، من أجل تنفيذ مخططاته القذر ضد الدول العربية، والعمل على إثارة الفتنة بين شعوب الجزيرة العربية، من خلال استغلال عمله بالمحاماة لشن هجمات باطلة ضد الرياض.

وأوضحت المنصة الإعلامية "قطريليكس"، أن سلطان العبدلى، تم استخدمه من قبل تميم أمير دويلة قطر، لزعزعة الاستقرار داخل السعودية، من خلال فتح شاشات قناة الجزيرة له ليمارس تدليسه لقلب الحقائق، من خلال مهاجمة الخطوات الإصلاحية لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والسعى لتسفيه مشاريع التنمية العملاقة التى تقوم بها المملكة، من خلال هذا البوق الشيطانى الذى يردد اتهامات دعاة الفوضى فى الرياض.

ويسعى نظام الحمدين من خلال سلطان العبدلى، إلى مهاجمة السعودية والرباعى العربى دفاعا عن إرهاب قطر وتركيا، وعقب المقاطعة العربية لدويلة قطر، تم اكتشاف عمالته ففر هاربا من المدينة المنورة إلى لندن، وحظى بدعم أردوغان، وتلقى رعاية إخوانية فى أنقرة، حيث كشف عن ميوله بمهاجمة القاهرة، والدفاع عن  المعزول محمد مرسى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضائح قطر.. قطريليكس تكشف جرائم الدوحة تجاه عمال كينيا

"قطريليكس" تفضح قناة الجزيرة وتؤكد أن الجيش المصرى سحق أباطيل قطر

هزيمة ثلاثى الشر..قطريليكس تؤكد انهيار غير مسبوق لعملات قطر وتركيا وإيران

قطر

قطريليكس

اخبار قطر

سلطان العبدلى




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة