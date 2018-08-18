قطريليكس تفضح سلطان العبدلى: "بوق الشيطان وعميل نظام الحمدين"

كتب محمد عبد العظيم

"بوق شيطانى وعميل نظام الحمدين" هكذا وصفت "قطريليكس" سلطان العبدلى الذى جنده نظام الحمدين القطرى، من أجل تنفيذ مخططاته القذر ضد الدول العربية، والعمل على إثارة الفتنة بين شعوب الجزيرة العربية، من خلال استغلال عمله بالمحاماة لشن هجمات باطلة ضد الرياض.

وأوضحت المنصة الإعلامية "قطريليكس"، أن سلطان العبدلى، تم استخدمه من قبل تميم أمير دويلة قطر، لزعزعة الاستقرار داخل السعودية، من خلال فتح شاشات قناة الجزيرة له ليمارس تدليسه لقلب الحقائق، من خلال مهاجمة الخطوات الإصلاحية لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والسعى لتسفيه مشاريع التنمية العملاقة التى تقوم بها المملكة، من خلال هذا البوق الشيطانى الذى يردد اتهامات دعاة الفوضى فى الرياض.

ويسعى نظام الحمدين من خلال سلطان العبدلى، إلى مهاجمة السعودية والرباعى العربى دفاعا عن إرهاب قطر وتركيا، وعقب المقاطعة العربية لدويلة قطر، تم اكتشاف عمالته ففر هاربا من المدينة المنورة إلى لندن، وحظى بدعم أردوغان، وتلقى رعاية إخوانية فى أنقرة، حيث كشف عن ميوله بمهاجمة القاهرة، والدفاع عن المعزول محمد مرسى.