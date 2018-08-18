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فيديو.. "حمايتك واجب علينا" رسالة الشرطة النسائية للفتيات قبل عيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 11:10 م
فيديو.. "حمايتك واجب علينا" رسالة الشرطة النسائية للفتيات قبل عيد الأضحى رسالة ضابطات الشرطة للفتايات
كتبت : دينا الحسيني
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بعثت ضابطات جرائم العنف ضد المرأة برسالة طمأنة للفتيات تحت شعار "حمايتك واجب علينا"، وقالت الضابطات فى تصريحات صحفية مساء اليوم "انزلى واتفسحى ومتتردديش إنك تبلغى لو حد ضايقك أو اتعرضلك، نحن متواجدون بكل مكان".

جاء ذلك فى إطار استعدادات ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة لمواجهات مضايقات الشباب للفتيات والسيدات خلال احتفالات عيد الأضحى، ووجهت الضابطات بالإدارة عدة نصائح للفتيات، أبرزها أن يأخذن حذرهن أثناء سيرهن فى الشارع، وألا يسرن فى طرق مظلمة، وألا يستقللن سيارات بمفردهن، وأن يكون برفقتهن أشخاص آخرون أثناء سيرهن فى الشارع، وأن يضعن رقم الهاتف الخاص بوالدهن أو أقرب الأشخاص إليهن فى مقدمة أرقام هواتفهن، للاتصال بهم حال تعرضهن لمكروه -لا قدر الله- وإذا تعرضن للمضايقات عليهن أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش.

 

وأنهت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كل الاستعدادات لتأمين المتنزهات العامة خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتحرير محاضر فورية للمتحرشين، والتصدى للمعاكسات.

شملت خطة تأمين السيدات بالشوارع، الدفع بعدد من ضابطات وأفراد قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بأماكن التجمعات الكبرى، ومن بينها دور السينما بوسط القاهرة، والمتنزهات العامة، مثل حديقة الفسطاط بمصر القديمة، والحديقة الدولية بمدينة نصر، والمراكز التجارية الشهيرة، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، فضلاً عن الانتشار الأمنى الكثيف فى الشوارع، وتواجد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، الذى ساهم بشكل كبير فى تقليص ظاهرة التحرش فى مصر.

وناشدت الضابطات بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، الفتيات والسيدات باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرشين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لردعهم، وضمان عدم عودتهم لارتكاب مثل تلك الجرائم التى تمثل انتهاكًا للإنسانية، مؤكدة أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتحرش هو الضمانة الوحيدة للقضاء على تلك الظاهرة.

وحدد قطاع حقوق الإنسان الأرقام التالية لتلقى بلاغات المعاكسات والتحرش وهى 01126977222 – 01126977333 – 01126977444.

 


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