فريق من البعثة الطبية للحج يتفقد سير العمل بعيادات المدينة المنورة

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، والدكتور عماد كاظم، نائب رئيس البعثة العيادات الطبية المركزية بالمدينة المنورة، قاموا بجولة تفقدية اليوم، لعيادات البعثة الطبية ذلك لمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى التأكد من تواجد الأطباء.
يأتى هذا فى إطار تكليف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة أعمال البعثة وتوفير كافة الرعاية الطبية للحجاج المصريين.
وأوضح مجاهد أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالعيادات المركزية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بالعيادات، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الطبية الموضوعة بجانب خطة التنسيق مع المستشفيات السعودية لاستقبال الحالات المرضية.
الجدير بالذكر أن العيادات المركزية للبعثة بالمدينة المنورة قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 5 آلاف حاج مصرى حتى الآن.
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