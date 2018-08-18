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ضبط 19 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالمطار

السبت، 18 أغسطس 2018 03:20 ص
ضبط 19 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالمطار مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولى، 19 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تم تحرير 207 مخالفات مرورية.
 
 
 
وأفاد مصدر بالمطار، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية ومرورية على الطرق المؤدية إلى ومن المطار وأمام صالات السفر والوصول بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط 19 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحليهم إلى قسم الخليفة لنلقهم إلى الأقسام التابعين لها.
 
 
 
كما تمكن قسم مرور مطار القاهرة من تحرير 207 مخالفات مرورية لسائقى السيارات المترددة على المطار من خلال الأكمنة الثابتة والمتنقلة لضبط المخالفين.
 
 
 
 

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