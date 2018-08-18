صور.. رئيس وزراء ماليزيا يزور "على بابا جروب" فى أول أيام زيارته للصين

زار رئيس الوزراء الماليزى، مهاتير محمد، عملاق التكنولوجيا، على بابا، صباح اليوم السبت، فى أول يوم من زيارته الرسمية إلى الصين التى يتوقع أن تشهد العديد من الاتفاقات بين البلدين فى مجالات عدة.
ووصل مهاتير الى الصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة، فى زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، حيث يزور عددا من كبار الشركات الصينية بما فى ذلك شركة تشجيانج جيلى القابضة لصناعة السيارات، وشركة داى جيانج لصناعة الطائرات بدون طيار.
كما أنه من المقرر أن يجتمع مهاتير محمد مع رئيس الوزراء، لى كه تشيانج، والرئيس شي جين بينج، يوم الاثنين.
أثناء الترحيب برئيس الوزراء الماليزى
أثناء زيارة مهاتير محمد لعملاق التكنولوجيا الصينى
أحد مسؤولى الشركة يشرح لرئيس الوزراء الماليزى سير العمل داخل الشركة
حوار باسم بين مهاتير ومستقبليه فى الشركة
حوار بين رئيس الوزراء الماليزى ومسؤول الشركة الصينية
حوار بين مهاتير محمد وأحد مسؤولى الشركة
رئيس الوزراء الماليزى وكبار مستقبلية
مهاتير محمد مع رئيس مجلس إدارة الشركة
مهاتير يتفقد العمل داخل المجموعة
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