شهود عيان يروون تفاصيل اندلاع حريق مخزن مصنع بأكتوبر

كتب على عبد الرحمن - تصوير محمد فوزى

روى شاهد عيان لـ"اليوم السابع" تفاصيل اندلاع حريق مخزن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الرابعة بالسادس من أكتوبر، حيث أكد أن الحريق اندلع الساعة 4:45 مساء اليوم، حيث بدأت بتطاير دخان كثيف جدا من أعلى المخزن.

فيما أكد آخر يعمل فى مصنع مجاور، أن النيران اندلعت بسرعة رهيبة فى المخزن، واتصلنا على الفور بالمطافئ، وفى لحظات انهار السقف العلوى للمخزن.

ويواصل رجال الحماية المدنية بمدينة السادس أعمال السيطرة على حريق مخزن مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الرابعة، حيث ما زالت نيران اللهب تندلع داخل المخزن.

وقال مصدر أمنى لليوم السابع إن الحريق اندلع فقط فى مخزن المصنع ولم يمتد لبقية المصنع، مشيرا إلى أن سقف المخزن من مادة "الجمالون المعدنية" مما تسبب فى سرعة اندلاع النيران، وانهيار السقف بالكامل.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر .وعلى الفور انتقل لمكان الحريق اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصى، رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، والعميد خابد المراكبى، رئيس منطقة اكتوبر والمصانع، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.