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رئيس بعثة الحج يلتقى نائبه لبعثة الأوقاف

السبت، 18 أغسطس 2018 11:02 م
رئيس بعثة الحج يلتقى نائبه لبعثة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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التقى الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثة الحجاج المصرية بالسيد الوزير عمر مروان رئيس بعثة الحج المصرية.

ومن جانبه وجه مروان الشكر لدويدار على مجهودات الدعاة خلال الفترة الماضية وما لمسه بنفسه أثناء زيارته لإحدى الفنادق المخصصة لأسر الشهداء.

وأشاد مروان بالتزام الأئمة بالزى الأزهرى خلال تواجدهم بالمملكة مما يعكس روح الولاء والانتماء للأزهر ولمصر، وقد وجه الوزير عمر مروان بضرورة التيسير على الحجاج أثناء المناسك وخاصة فى المبيت بمنى ورمى الجمار لأصحاب الأعذار.

وأوصى الوزير حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصر.

 


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