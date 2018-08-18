رئيس البعثة المصرية للحج يطمئن على المرضى المحتجزين بمستشفى النور بمكة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب رئيس البعثة المصرية للحج، تفقد صباح اليوم، الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى النور التخصصى في مكة المكرمة، رافقه فى الزيارة الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد شوقي رئيس البعثة.

وقال رئيس البعثة المصرية للحج، إن زيارته اليوم جاءت بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاطمئنان على المرضى المحتجزين بالمستشفيات، والتأكد من توافر كافة الرعاية الطبية لهم، لافتاً الى أن الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات المملكة العربية السعودية على أعلى مستوى، مشيداً بالخدمات الصحية بمستشفى النور.

وذكرالمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن رئيس البعثة المصرية للحج راجع خطة وزارة الصحة السعودية لنقل المرضى المحتجزين فى المستشفيات لأداء مناسك الحج من خلال قوافل طبية مجهزة على أعلى مستوى.

وأشار"مجاهد"، إلى أن رئيس البعثة المصرية للحج، حرص على تفقد عدد من المرضى المحتجزين بالمستشفى، حيث تفقد الحالة الصحية لمريض يبلغ من العمر 60 عاماً ، كان يعانى من كسر بعظمة عنق الفخذ الايمن، وتم إجراء عملية جراحية له لتثبيت العظم، كما تفقد مريض أخر يبلغ من العمر 60 عاماً، يعاني من التهاب حاد بالبنكرياس، وهو يتلقى العلاج اللازم له.

كما تفقد رئيس البعثة المصرية للحج الحالة الصحية لمريض يبلغ من العمر 50 عاماً، يعاني من ضيق بالشريان التاجى، وسيتم اجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات له، ومريضة تبلغ من العمر 70 عاماً، تعانى من فشل وهبوط حاد في عضلة القلب، ومريض 60 عاماً، يعانى من قصور فى الشريان التاجى، ومريضة 74 عاماً، وهى محجوزة فى قسم الحروق وتعانى من حرق بنسبة 15%، وهم جميعاً يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.