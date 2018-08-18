توقيع اتفاق بين وزارة التخطيط ومحافظة سوهاج لتطوير وتحسين الخدمات

كتب - مصطفى عبد التواب

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظة سوهاج اتفاق اطارى بشأن مشروع تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاتفاق يأتي انطلاقًا من خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وايمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى عملية التنمية المستدامة.

وأشارت "السعيد" إنه تم الاتفاق علي تنفيذ العديد من مشروعات تحسين تقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها من حيث ميكنة دورات العمل وتطوير القدرات التكنولوجية بديوان عام محافظة سوهاج ووحدات التنفيذ المحلية التابعة لها، والعمل علي فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز عناصر الحوكمة، مما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين ودعم مشاركتهم الفعالة من أجل تطوير محافظتهم، فضلا عن دعم اتخاذ القرار علي كافة المستويات.

أضافت وزيرة التخطيط أن الهدف الأساسي هو تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع علي المواطن في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة له مع توفير الوقت والجهد المبذولين في الحصول علي الخدمة، والعمل علي تطوير تلك الخدمات من خلال الخدمات الالكترونية، الاستعلام الالكترونى، التوقيع والدفع الالكترونى، خدمات الرسائل الصوتية للمحمول وغيرها.

وأوضحت أن وزارة التخطيط تبذل مجهودات كبيرة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك الكثير من الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لحوكمة القطاع المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومى الذي يعد ركنا أساسيا للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتنمية الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أن وزارة التخطيط تقدم طبقًا لهذا الاتفاق برنامج شامل لتطوير خدمات المواطنين، حيث يتم مراعاة تطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتى تتعامل مباشرة مع الجمهور، بالإضافة إلى ربط الإدارات الخدمية والإدارية بالديوان العام والأحياء والمدن والمراكز التابعة لمحافظة سوهاج بالنظام المركزى المنفذ بواسطة الوزارة والجاري نشره علي مستوى الجمهورية، وذلك بعد ميكنة أعمال تلك الجهات، فضلا عن تدريب الموظفين علي الأنظمة والتطبيقات.

وتلتزم محافظة سوهاج طبقا للاتفاق بتقديم تقارير متابعة وتقييم شهرية وربع سنوية وسنوية، علي أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لإدارة المشروع مكونة من سكرتير عام المحافظة رئيسا وعضوية عدد من المسئولين من وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، المكتب التنسيقي للبرنامج، رئيس وحدة التنفيذ المحلية للمحافظة، ورئيس الادارة المركزية للمعلومات بالمحافظة.

يأتى الاتفاق في اطار حرص الدولة علي تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات الأكثر احتياجًا وبهدف رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات علي نحو مستدام.

يذكر أن الاتفاق الاطاري هو اتفاق منبثق عن اتفاقية دخول المحافظات في اتفاقيات إطارية مباشرة مع الوزارات، وهو ما سيكون أيضا بمثابة دعم للإصلاحات الحكومية الرئيسية والتى تهدف إلي تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية