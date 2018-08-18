تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل غرامات فى حملة موسعة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1503 هاربين من أحكام منهم 770 حكما فى غرامات، و708 أحكام فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و25 حكما فى مخالفات، وتحصيل 34 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.