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تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

السبت، 18 أغسطس 2018 03:52 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "شروق .أ"، 15 يوما لاتهامها وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
 
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمة على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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