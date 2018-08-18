"القومى لحقوق الإنسان" ينتهى من تدريب العاملين بمحافظة الإسكندرية

كتب محمود العمرى

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التدريبية الثانية، التى نفذها المجلس بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

واستهدفت الدورة التدريبية، تدريب مقدمى الخدمات العاملين بالمحافظة والأحياء من إدارات المتابعة والشكاوى، وخدمة المواطنين والرصد البيئى والشئون القانونية، والاتصال السياسى، وشارك فيها عدد 31 متدربة منهم 13 سيدة، واستمرت أعمالها على مدار يومين.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس القومى اليوم، ركزت الدورة التدريبية على التعريف بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ودوره فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمفاهيم والمصطلحات الأساسية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

وأثنى المشاركون على الدورة التدريبية ومدى أهميتها، وتعريفهم بالعديد من المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التى تساهم فى بناء قدراتهم المعرفية تجاه قضايا حقوق الإنسان، بما يساهم فى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالمحافظة .