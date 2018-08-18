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السبت، 18 أغسطس 2018 10:35 ص
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القبض على 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

السبت، 18 أغسطس 2018 10:27 ص
القبض على 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من "نبيل.أ.م" 28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 11 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرامات وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"جمعة.ب.ج" 27 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"سيد.ع.س" 17 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، و"أحمد.ص.ال" 28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 20 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما وكمية من نبات البانجو المخدر و5 أقراص مخدرة وسلاح أبيض"خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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