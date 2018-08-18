الصين تحتج على تقرير للبنتاجون يشير إلى استعداد بكين لضرب أهداف أمريكية

بكين (رويترز)

قدمت وزارة الدفاع الصينية، شكوى للولايات المتحدة بشأن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون)، قال إن من المرجح أن الجيش الصينى يتدرب لتوجيه ضربات للولايات المتحدة وحلفائها قائلة إنه "مجرد تكهنات".

وصدر هذا التقييم فى وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الصين وأمريكا بسبب التجارة وقد ورد ضمن تقرير سنوى سلط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمى بإنفاق دفاعى قدره البنتاجون بأنه تجاوز 190 مليار دولار فى 2017.

وقالت وزارة الدفاع الصينية فى بيان فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن تقرير البنتاجون أساء تفسير نوايا الصين الاستراتيجية وضخم "ما يسمى بالتهديد العسكرى الصيني". وأضافت أن "الجيش الصينى يبدى اعتراضه التام على هذا وقدم احتجاجات قوية للجانب الأمريكي".

وقالت الوزارة إن الصين تقوم بتنمية سلمية وتنتهج استراتيجية وطنية دفاعية وهى تساهم بشكل دائم فى السلام العالمى وحامية للنظام العالمي.

وأضافت أن "تعزيز الجيش الصينى للتحديث يهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية بالإضافة إلى السلام والاستقرار والازدهار العالمي.