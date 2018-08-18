السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

كتب رضا حبيشى

تدفع هيئة السكة الحديد غدًا الأحد بـ4 قطارات مميزة تتجه من الإسكندرية والقاهرة إلى النوبة، لخدمة أهالى النوبة، حيث ينطلق القطار الأول من القاهرة 15.00 عصر الأحد ليصل أسوان 04.15 من صباح اليوم التالى، والقطار الثانى يقوم من القاهرة 17.00 مساء الأحد ليصل أسوان 06.35 صباح اليوم التالى.

وينطلق من الإسكندرية قطار ثالث الساعة 08.10 صباح الأحد ليصل أسوان 00.15 صباح اليوم التالى، وقطار رابع يقوم من الإسكندرية 12.45 ظهر الأحد ليصل أسوان 05.15 صباح اليوم التالى، ويتم قصر الحجز على هذه القطارات على المحطات الرئيسية فقط.