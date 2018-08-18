"السعودية": 1.892.826 حاجًا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

كتب محمد عبد العظيم

واصل الحجاج القدوم إلى مكة المكرمة للبدء فى مناسك الحج لهذا العام، بداية من الاستعداد للوقوف فى عرفات بداية من غد الأحد، وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالى حجاج الداخل والخارج القادمين لمكة المكرمة، حتى مساء اليوم السبت بلغ "1.892.826" حاجًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائى عن إجمالى حجاج الداخل والخارج لحج هذا العام مساء يوم عرفة يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج قد أكد أن تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات سيبدأ صباح غد ، لافتا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة، على أن يتم التنسيق مع المرور السعودى لإرشاد الحافلات بسبب تغيير السلطات السعودية المسار المعتاد ، فضلا عن تعيين خدمات ثابتة على امتداد الطرق من رجال الشرطة يحملون أعلام مصر لإرشاد حافلات الحجاج.