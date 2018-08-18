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"السعودية": 1.892.826 حاجًا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم

السبت، 18 أغسطس 2018 11:08 م
"السعودية": 1.892.826 حاجًا وصلوا مكة المكرمة حتى مساء اليوم الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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واصل الحجاج القدوم إلى مكة المكرمة للبدء فى مناسك الحج لهذا العام، بداية من الاستعداد للوقوف فى عرفات بداية من غد الأحد، وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالى حجاج الداخل والخارج القادمين لمكة المكرمة، حتى مساء اليوم السبت بلغ "1.892.826" حاجًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائى عن إجمالى حجاج الداخل والخارج لحج هذا العام مساء يوم عرفة يوم الإثنين المقبل.

الهيئة العامة للاحصاء

يذكر أن اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج قد أكد أن تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات سيبدأ صباح غد ، لافتا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تفويج جميع الحجاج الموجودين بالمدينة المنورة، على أن يتم التنسيق مع المرور السعودى لإرشاد الحافلات بسبب تغيير السلطات السعودية المسار المعتاد ، فضلا عن تعيين خدمات ثابتة على امتداد الطرق من رجال الشرطة يحملون أعلام مصر لإرشاد حافلات الحجاج.

 

 

 

 


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